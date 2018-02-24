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| | Фанаты перепутали Мадонну и ее дочь на раритетном фото

Фанаты перепутали Мадонну и ее дочь на раритетном фото

Сегодня, 12:57
Знаменитая певица Мадонна показала удивительный снимок, сделанный во время ее молодости. На нем ее без каких-то сложностей можно перепутать с дочерью.

Фанаты перепутали Мадонну и ее дочь на раритетном фото

 

Поп-звезда ностальгирует, в связи с чем опубликовала очередное изображение, сделанное несколько десятилетий назад. На фото Мадонна запечатлена с волосами черного цвета, а подписчики певицы посчитали, что получили возможность увидеть дочь звезды Лурдес.

Фанаты перепутали Мадонну и ее дочь на раритетном фото

 

Они принялись комментировать фотографию, восхищаясь снимком. «Невероятно похожи», «Близнецы» - такие и подобные высказывания фолловеров имеются под новым постом Мадонны в соцсети. Лурдес, как и ее именитая мать, тоже обожает эпатировать общественность, к тому же девушка отправилась по стопам мамы и серьезно занимается музыкальным искусством.
Никита Готский
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