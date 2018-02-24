Опозоренная Волочкова возмутила фанатов бесстыдством

Скандально-известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом осуждения со стороны её многочисленных фанатов, которых возмутило её бесстыдство от того, что танцовщица отважилась поучаствовать в фотосессии без лифчика.

В очередной раз в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появилась публикация, в которой она восхваляла чудесные восстановительные свойства русской бани. В описании к фотографиям, загруженным в её микроблог, балерина заявила, что ледяная купель в сочетании с русской баней творят чудеса, особенно с пихтовым веником. Однако, несмотря на опубликованные снимки пихтовой ветви, внимание поклонников Волочковой в этот раз сосредоточилось на её одеянии, на котором были явно заметны выступающие соски балерины.

Александр Вест

Поклонники заявили, что для фотосессии можно было бы и одеть лифчик для придания её образу деликатности, так как с выступающими сосками снимки с её горе-бойфрендом, которого постоянно сравнивают с бездомным из-за его вкусов в одежде, они выглядели как будто перед началом оргии.