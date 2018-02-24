«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Опозоренная Волочкова возмутила фанатов бесстыдством

Опозоренная Волочкова возмутила фанатов бесстыдством

Сегодня, 12:40
Скандально-известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом осуждения со стороны её многочисленных фанатов, которых возмутило её бесстыдство от того, что танцовщица отважилась поучаствовать в фотосессии без лифчика.

Опозоренная Волочкова возмутила фанатов бесстыдством

 

В очередной раз в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появилась публикация, в которой она восхваляла чудесные восстановительные свойства русской бани. В описании к фотографиям, загруженным в её микроблог, балерина заявила, что ледяная купель в сочетании с русской баней творят чудеса, особенно с пихтовым веником. Однако, несмотря на опубликованные снимки пихтовой ветви, внимание поклонников Волочковой в этот раз сосредоточилось на её одеянии, на котором были явно заметны выступающие соски балерины.

Опозоренная Волочкова возмутила фанатов бесстыдством

 

Поклонники заявили, что для фотосессии можно было бы и одеть лифчик для придания её образу деликатности, так как с выступающими сосками снимки с её горе-бойфрендом, которого постоянно сравнивают с бездомным из-за его вкусов в одежде, они выглядели как будто перед началом оргии.
Александр Вест
Новости по теме
Анастасия Волочкова оголилась в бане и изменила привычкам
Анастасия Волочкова оголилась в бане и изменила привычкам

Всемирно известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз сумела порадовать многочисленных фанатов новой публикацией в своём микроблоге в Instagram. В

Обнаженная Анастасия Волочкова пообещала новые снимки шпагатов
Обнаженная Анастасия Волочкова пообещала новые снимки шпагатов

В последнее время Анастасия Волочкова регулярно радует своих многочисленных поклонников фотоотчётами со своего отдыха на Мальдивах. В последней своей

Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником
Волочкова возмутила фанатов откровенным купальником

Известная балерина Анастасия Волочкова, часто радующая своих поклонников фотоотчётами с её отдыха, в очередной раз смутила фанатов весьма откровенной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости