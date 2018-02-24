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| | Фанаты изумились интимными снимками Эшли Грэм

Фанаты изумились интимными снимками Эшли Грэм

Сегодня, 12:33
Всемирно известная Plus-Size модель Эшли Грэм в очередной раз опубликовала довольно развратные снимки в своём микроблоге в сети Instagram. В этот раз подписчики модели увидели обнажённую фигуру Эшли на фоне бушующего океана.

Фанаты изумились интимными снимками Эшли Грэм

 

Именитое издание Sports Illustrated организовало фотосессию с 30-летней модели, снимки которой попали в официальный аккаунт Эшли Грэм в Instagram. На фото полуобнажённая Эшли демонстрирует свою упругую попу, покрытую пляжным песком, стоя в довольно эротичной позе на берегу океана. Многие фанаты знаменитой модели пришли в восторг от того, что в этот раз пятая точка модели была скрыта от объектива фотокамер лишь тонкой ленточкой от купальника-бикини.

Фанаты изумились интимными снимками Эшли Грэм

 

Напомним, в недавнем интервью Эшли заявила о том, что многие судят её за размер её одежды, однако, делать этого не следует, так как даже свой целлюлит она считает довольно милым. В комментариях Грэм восторженные фанаты попросили девушку никогда не менять своих пышных форм.
Александр Вест
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