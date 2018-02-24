Лизу Арзамасову раскритиковали за ошибку в посте

На новой фотографии знаменитость предстала перед поклонниками прекрасной и соблазнительной дамой, одетой в меха. Однако не само фото привлекло внимание пользователей. Поклонники поразились тому, что актриса, играющая самую умную дочь в сериале, допустила элементарную ошибку. Именно в посте, которым она сопроводила снимок, Лиза неправильно написала слово. В своей записи знаменитость написала, что ждет прихода весны, ведь до ее осталось всего 5 дней. Также она написала, что, скорее всего, в марте месяце еще продолжиться зима, но все будут знать, что на дворе весна и в любой день все может растаять. В завершении Арзамасова поведала, что почти в первый раз она наслаждается зимними деньками.
Некоторые поклонники согласились с постом артистки. Другие написали, что устали от холодов, так как только в этот период само больше болеют. Также пользователи спросили, настоящий ли мех, одетый на Лизе. Однако были и такие, которые заметили ошибку, допущенную артисткой, и о которой незамедлительно написали в своих комментариях. Дело в том, что Арзамасова слово «задержатся» написала с «Ь», а это не допустимо, по мнению поклонников, так как Лиза играла на экране самую умную из сестер Васнецовых.