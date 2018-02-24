Лизу Арзамасову раскритиковали за ошибку в посте

На своей странице в Instagram российская актрис Лиза Арзамасова, знаменитая по сериалу «Папины дочки», опубликовала новое фото, сопроводив его постом, за который подверглась критике со стороны поклонников.

На новой фотографии знаменитость предстала перед поклонниками прекрасной и соблазнительной дамой, одетой в меха. Однако не само фото привлекло внимание пользователей. Поклонники поразились тому, что актриса, играющая самую умную дочь в сериале, допустила элементарную ошибку. Именно в посте, которым она сопроводила снимок, Лиза неправильно написала слово. В своей записи знаменитость написала, что ждет прихода весны, ведь до ее осталось всего 5 дней. Также она написала, что, скорее всего, в марте месяце еще продолжиться зима, но все будут знать, что на дворе весна и в любой день все может растаять. В завершении Арзамасова поведала, что почти в первый раз она наслаждается зимними деньками.

Анна Котова

Некоторые поклонники согласились с постом артистки. Другие написали, что устали от холодов, так как только в этот период само больше болеют. Также пользователи спросили, настоящий ли мех, одетый на Лизе. Однако были и такие, которые заметили ошибку, допущенную артисткой, и о которой незамедлительно написали в своих комментариях. Дело в том, что Арзамасова слово «задержатся» написала с «Ь», а это не допустимо, по мнению поклонников, так как Лиза играла на экране самую умную из сестер Васнецовых.