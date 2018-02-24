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| | Красавица Пейдж из сериала «Зачарованные» превратилась в мальчика

Красавица Пейдж из сериала «Зачарованные» превратилась в мальчика

Сегодня, 12:28
Младшая из сестёр ведьм сериала «Зачарованные» Пейдж, Роуз Макгоуэн сейчас выглядит как подросток. Несмотря на свои почти 44 года она не устаёт шокировать публику новыми образами.

Красавица Пейдж из сериала «Зачарованные» превратилась в мальчика

 

Девушка пришла на съёмочную площадку «Зачарованных» уже в четвёртом сезоне, сменив свою предшественницу Шеннен Доэрти. На тот момент молодая женщина снималась в малоизвестном мини-сериале «Элвис: Ранние годы». Свою популярность она получила именно благодаря роли ведьмы.

Ранее женщина уже состригала волосы в поддержку своей подруги, которую, в свою очередь, сменила на съёмочной площадке – Шеннен Доэрти, так как у неё выявили рак груди.

Также «Пейдж» попала в серьёзную аварию, где сильно пострадало её лицо. Теперь она не так похожа на героиню всем известного сериала. В новом же образе подростка, постриженного «под мальчика» в широких футболках и трико, она и вовсе теряет женственность.

Тем не менее поклонники надеются, что такой образ, когда-то юной и прекрасной черноволосой Пейдж, это просто новый модный «мальчишеский стиль».
Дарья Дмитриева
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