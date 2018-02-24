Красавица Пейдж из сериала «Зачарованные» превратилась в мальчика

Девушка пришла на съёмочную площадку «Зачарованных» уже в четвёртом сезоне, сменив свою предшественницу Шеннен Доэрти. На тот момент молодая женщина снималась в малоизвестном мини-сериале «Элвис: Ранние годы». Свою популярность она получила именно благодаря роли ведьмы.
Ранее женщина уже состригала волосы в поддержку своей подруги, которую, в свою очередь, сменила на съёмочной площадке – Шеннен Доэрти, так как у неё выявили рак груди.
Также «Пейдж» попала в серьёзную аварию, где сильно пострадало её лицо. Теперь она не так похожа на героиню всем известного сериала. В новом же образе подростка, постриженного «под мальчика» в широких футболках и трико, она и вовсе теряет женственность.
Тем не менее поклонники надеются, что такой образ, когда-то юной и прекрасной черноволосой Пейдж, это просто новый модный «мальчишеский стиль».