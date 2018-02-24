Ольга Бузова поведала о своих обидах

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками соображениями насчёт обид, заявив, что больше не позволит причинить себе моральную боль, и сама впредь не станет себя обижать.

Александр Вест

В официальном аккаунте Ольги Бузовой в сети Instagram появилась фотография, на которой певица запечатлена в изысканном платье с глубоким вырезом, открывающим вид на часть её груди. Фанаты отметили утончённость внешнего вида певицы, которая в последнее время «носила» на себе образ независимой поп-звезды. В описании к фотографии, на которой Бузова показала свою женственность, сложив волосы в проборе и надев аристократические драгоценности, Ольга написала, что больше никому не позволит обидеть себя, а сама станет относиться к своей персоне с большей любовью.Многие подписчики телеведущей заявили, что Бузовой стоит прекратить себя жалеть и начать строить свою личную жизнь. Также некоторые подписчики певицы посоветовали ей не концентрироваться на упущенных возможностях в распавшихся романтических отношениях, так как на ошибках нужно учиться и становиться мудрее.