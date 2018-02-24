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| | Сексуальная Анфиса Чехова опубликовала пост мотивации в Instagram

Сексуальная Анфиса Чехова опубликовала пост мотивации в Instagram

Сегодня, 12:06
Российская ведущая Анфиса Чехова пытается приободрить своих подписчиков, написав мотивирующий пост в Сети. К сообщению звезда приложила довольно откровенный снимок.

Сексуальная Анфиса Чехова опубликовала пост мотивации в Instagram

 

В настоящее время Анфиса Чехова находится в Сочи, откуда и делится с поклонниками своими высказываниями. На этот раз знаменитая телеведущая и секс-символ России обнародовала пост, где пытается мотивировать как себя, так и своих фанатов. По ее словам, если жизнь поворачивается к человеку задом, необходимо в данном случае более внимательно присмотреться, вероятно, это не так и плохо. К цитате Чехова приложила фотографию со своим изображением, правда, на снимке Анфиса запечатлена сзади, смотрящей на побережье Черного моря.

На ведущей одета легкая ночная рубашка, которая едва прикрывает ее сексуальную «пятую точку», что не могли не заметить юзеры, написавшие по этому поводу ряд комплиментов в сторону автора поста. Откровения Чеховой оценили более 1,8 тысяч фолловеров социальной сети Instagram.
Никита Готский
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