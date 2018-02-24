«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Ирина Дубцова на каникулах отдыхала с украинским футболистом

Ирина Дубцова на каникулах отдыхала с украинским футболистом

Сегодня, 12:04
На прошлой неделе известная российская певица Ирина Дубцова отправилась в Турцию, где со своим возлюбленным, которым в этот раз оказался украинский футболист по имени Адеринсола Хабиб Эсеола, они отмечали её день рождения и День всех влюблённых.

Ирина Дубцова на каникулах отдыхала с украинским футболистом

 

Очевидцы отдыха влюблённой пары заметили, что Дубцова постоянно смеялась над шутками своего избранника, со стороны они смотрелись, как очень счастливые влюблённые люди, а Адерисола фотографировал певицу на фоне разнообразных живописных пейзажей. Заметим, что в Турции пара остановилась в люксовом отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort, а из их номера открывался необычайной красоты вид на Средиземное море. Ирину Дубцову с украинским футболистом не раз видели вместе, гуляющими по пляжу.

 

Напомним, ранее фанаты Дубцовой активно обсуждали роман певицы с Александром Мыльниковым, выступавшим в её балете. Однако, отношения Ирины с танцором продлились недолго и уже через год Дубцова объявила о том, что её сердце вновь оказалось свободным.
Александр Вест
Новости по теме
Ирина Дубцова опубликовала фото своих домашних животных
Ирина Дубцова опубликовала фото своих домашних животных

Ирина Дубцова опубликовала снимок со своими домашними питомцами. На фото российская певица вместе с двумя котами и самоедом.

Ирина Дубцова рассталась со своим возлюбленным
Ирина Дубцова рассталась со своим возлюбленным

Ирина Дубцова, популярная отечественная исполнительница, поэт и композитор, рассталась со своим возлюбленным Виталием Макаряном, который был участником

Певица Ирина Дубцова ждет дочку от диджея Леонида Руденко
Певица Ирина Дубцова ждет дочку от диджея Леонида Руденко

Ирина Дубцова, известная певица, хочет родить от диджея Леонида Руденко дочку. Пара не так уж и долго вместе, но уже задумались о пополнении. Следует отметить,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости