Ирина Дубцова на каникулах отдыхала с украинским футболистом

На прошлой неделе известная российская певица Ирина Дубцова отправилась в Турцию, где со своим возлюбленным, которым в этот раз оказался украинский футболист по имени Адеринсола Хабиб Эсеола, они отмечали её день рождения и День всех влюблённых.

Очевидцы отдыха влюблённой пары заметили, что Дубцова постоянно смеялась над шутками своего избранника, со стороны они смотрелись, как очень счастливые влюблённые люди, а Адерисола фотографировал певицу на фоне разнообразных живописных пейзажей. Заметим, что в Турции пара остановилась в люксовом отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort, а из их номера открывался необычайной красоты вид на Средиземное море. Ирину Дубцову с украинским футболистом не раз видели вместе, гуляющими по пляжу.

Александр Вест

Напомним, ранее фанаты Дубцовой активно обсуждали роман певицы с Александром Мыльниковым, выступавшим в её балете. Однако, отношения Ирины с танцором продлились недолго и уже через год Дубцова объявила о том, что её сердце вновь оказалось свободным.