Ольга Бузова подает в суд за "шлюху" в свой адрес

Российская ведущая Ольга Бузова полдаст в суд на коллегу по ТВ, который обозвал ее «шлюхой». Она рассказала об этом в Instagram.

Никита Готский

По словам Бузовой, у него нет в настоящее время стоящего защитника, поэтому все свои проблемы она решает самостоятельно. Сегодня резидент ток-шоу Сomedy Club Андрей Скороход назвал ведущую оскорбительным словом. Также она сожалеет, что ее знакомые по передаче никаким образом не повлияли на ситуацию. Решать сложившееся дело ведущая намерена при помощи суда.Она сообщает на своей странице в соцсети Instagram, что никому не позволит так себя называть и оскорблять своих поклоников.По ее словам, она смогла бы спокойно пережить нанесенную обиду, но фанатов не позвлит никому обзывать. Андрей Скороход охарактеризовал фолловеров Бузовой как «собак и мразей».