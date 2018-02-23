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| | Шестилетняя баскетболистка из Вологды провела мастер-класс для Галкина

Шестилетняя баскетболистка из Вологды провела мастер-класс для Галкина

Вчера, 21:09
Маша Никешина из Вологды стала участницей программы «Лучше всех» с Максимом Галкиным. На съемках шестилетняя баскетболистка провела настоящий мастер-класс, чем удивила не только знаменитого ведущего, но и профессиональных спортсменов. Выпуск с юной вологжанкой выйдет на экраны 4 марта.

Шестилетняя баскетболистка из Вологды провела мастер-класс для Галкина

 

Редакторы шоу «Лучше всех» заинтересовались баскетбольной командой «Чеваката-Хаски» СДЮШОР №2 Вологды. Короткие видео с игроками они нашли в соцсетях. На съемки пригласили «звездочку» и самую юную участницу команды Машу Никешину. Шестилетняя баскетболистка успешно прошла отбор и уже через две недели была приглашена в студию шоу Максима Галкина.

Выход Маши состоялся поздним вечером, и организаторы переживали, что девочка не сможет собраться, но юная спортсменка выступила достойно. Профессионализм и грация девочки удивили не только ведущего и жюри шоу, но и профессиональных баскетболистов. Выпуск шоу выйдет в эфир 4 марта.
Виктория Озерова
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