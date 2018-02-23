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| | Самбурская осваивает искусство оставаться незамеченной на тусовках

Самбурская осваивает искусство оставаться незамеченной на тусовках

Вчера, 21:03
В Instagram появилась новая фотография российской актрисы Настасьи Самбурской. Этим снимком она сообщила поклонникам, что осваивает новое для себя искусство – оставаться незамеченной на тусовках.

Самбурская осваивает искусство оставаться незамеченной на тусовках

 

На публикации вместе с Самбурской запечатлена и знаменитая российская актриса Наталья Рудова. На снимке Рудова смеется и обнимает Самбурскую, а Настасья в свою очередь пытается казаться невидимкой, она закрыла лицо руками. Скорее всего, у нее это не получилось. Фотокарточку знаменитость подписала, что осваивает новое для себя искусство – оставаться на тусовках незамеченной. Снимок пользуется популярностью среди пользователей. Поклонники оставили много лестных комментариев, в которых написали, что девушки всегда живые и открытые. Однако были и такие пользователи, которые раскритиковали Наталью Рудову за то. Что у нее разбитый дисплей телефона.

 

Напоминаем, что ранее Настасья Самбурская опубликовала на своей странице видеозапись, которая удивила поклонников. На ролике Настасья получает кулаком в нос от Дробыша. Однако, через несколько секунд пользователи выдохнули с облегчением, так как на записи хорошо видно, как Самбурская смеется от души. Запись знаменитость подписала: «Ну как так... за 500 рублей, такая жестокость».
Анна Котова
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