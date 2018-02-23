Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Гаянэ Багдасарян подарила мужчинам на 23 февраля эротическое видео

Гаянэ Багдасарян подарила мужчинам на 23 февраля эротическое видео

Вчера, 21:24
Армянская модель Гаянэ Багдасарян решила поздравить мужчин с 23 февраля презентацией эротического ролика. Видео знаменитость опубликовала на своей странице Instagram.

Гаянэ Багдасарян подарила мужчинам на 23 февраля эротическое видео

 

В видеоролике Гаянэ Багдасарян демонстрирует свое тело в черном купальнике. Ей помогает коллега. Девушки соблазнительно танцуют под музыкальный ритм.

Видеоролик собрал множество просмотров и восхищенных комментариев поклонников.
Татьяна Преображенская
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