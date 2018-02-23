Блогер Лена Миро рассказала про «50 оттенков» своего удовольствия

В своем текстовом блоге российская писательница Лена Миро рассказала о том, что может доставить ей удовольствие. По словам блогера, для счастья не нужно ни ждать чего-то, ни куда-то ехать, ни делать что-то особенное.

Российская писательница и скандальный блогер Лена Миро рассказала подписчикам своего текстового блога в «Живом Журнале» о том, что доставляет ей удовольствие. Для этого, по ее словам, не нужно делать что-то особенное или куда-то ехать – необходимое удовольствие «всегда под рукой».В списке удовольствий Миро пятьдесят пунктов, среди которых есть чтение книги на педикюре, выбор нижнего белья, просмотр сериала перед сном, разговор с лучшим другом, мытье головы. Также доставляет удовольствие писательнице собственное высокомерное поведение и возможность говорить «нет», когда необходимо для репутации «милашки» согласиться. Кроме того, блогеру доставляет удовольствие готовить, ужинать с друзьями, просыпаться, пить зеленый чай и многое другое.В недавнем посте в «ЖЖ» Лена Миро опубликовала мнение относительно мужчин в России – «геи, чмо и оладухи» не заслуживают поздравления с Днем защитника Отечества и подарка. Кроме того, по мнению писательницы, российские мужчины не обладают смекалкой и сообразительностью, раз не могут избежать обмана со стороны женщин.