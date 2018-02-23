Звезда «Универа» празднует 23 февраля без мужчин

В День защитника отечества звезда телеканала «ТНТ» актриса Анна Хилькевич порадовала подписчиков двумя трогательными публикациями с детьми. Актриса рассказала, что в этом году празднование 23 февраля у неё вышло нестандартным, но весёлым и интересным. Позже Хилькевич написала, что в компании подруги и детей побывала на детском шоу «Мечты меняющие мир». Анна отметила, что хотя её дочь ещё очень маленькая, ей чрезвычайно понравилось представление: «Даже моя маленькая Арианна с удовольствием сидела на своём кресле, слушала и наблюдала за происходящим на сцене. Лазеры, химическое шоу, мыльные пузыри и много всего другого. К тому же даже вышла на сцену и поучаствовала в одном эксперименте».
Подписчики Хилькевич одобрили такое семейное празднование: «Суперкрутое шоу! Мы были на нём!», «Здорово», «Очень крутое шоу! Особенно для детей!». Видео, где маленькая дочь Анны участвует в эксперименте за 1 час набрало больше 90 тысяч просмотров.