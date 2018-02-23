Звезда «Универа» празднует 23 февраля без мужчин

Актриса Анна Хилькевич решила провести «мужской праздник» без представителей сильного пола. Она предпочла веселиться с подругой и детьми.

В День защитника отечества звезда телеканала «ТНТ» актриса Анна Хилькевич порадовала подписчиков двумя трогательными публикациями с детьми. Актриса рассказала, что в этом году празднование 23 февраля у неё вышло нестандартным, но весёлым и интересным. Позже Хилькевич написала, что в компании подруги и детей побывала на детском шоу «Мечты меняющие мир». Анна отметила, что хотя её дочь ещё очень маленькая, ей чрезвычайно понравилось представление:

Подписчики Хилькевич одобрили такое семейное празднование:Видео, где маленькая дочь Анны участвует в эксперименте за 1 час набрало больше 90 тысяч просмотров.