Ягодицы Анюты Рай отбивают свет заката на Бали

В Instagram известной модели Анюты Рай появились снимки с острова Бали, где она на фоне заката красуется с оголёнными ягодицами. Фотографии оценили уже более сорока тысяч поклонников.

Дарья Дмитриева

Модель показала не только шикарную фигуру на откровенных снимках, но и поделилась серьёзными размышлениями по поводу острова Бали, где и сделала обсуждаемые откровенные снимки. Раньше она только слышала о том, что люди, посетившие остров, желали там остаться или хотя бы вернуться туда ещё. До прилёта на Бали, Анюта Рай не понимала о чём они. Но побывав на «другом конце света», модель и сама увлеклась красотой тех затягивающих мест неземной красоты.Бали – зелёное сердце Индонезии. Туристы любят там бывать. Модельная звезда не исключение.