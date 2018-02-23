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Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Ягодицы Анюты Рай отбивают свет заката на Бали

Ягодицы Анюты Рай отбивают свет заката на Бали

Вчера, 22:01
В Instagram известной модели Анюты Рай появились снимки с острова Бали, где она на фоне заката красуется с оголёнными ягодицами. Фотографии оценили уже более сорока тысяч поклонников.

 

Модель показала не только шикарную фигуру на откровенных снимках, но и поделилась серьёзными размышлениями по поводу острова Бали, где и сделала обсуждаемые откровенные снимки. Раньше она только слышала о том, что люди, посетившие остров, желали там остаться или хотя бы вернуться туда ещё. До прилёта на Бали, Анюта Рай не понимала о чём они. Но побывав на «другом конце света», модель и сама увлеклась красотой тех затягивающих мест неземной красоты.

Бали – зелёное сердце Индонезии. Туристы любят там бывать. Модельная звезда не исключение.
Дарья Дмитриева
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