Кайли Дженнер спровоцировала падение акций Snapchat

Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, в социальной сети Twitter рассказала, что больше не пользуется приложением Snapchat. Этим заявлением она резко снизила акции компании Snap, которая владеет этим мессенджером.

Пелагея Лебединская

Кайли Дженнер является самой известной моделью США. Она очень популярна среди подписчиков социальных сетей. В Instagram на ее страницу подписалось 104 миллиона поклонников, а в Twitter — 24,5 миллионов. Также она имеет свой аккаунт в Snapchat, который стоит на первом месте по рейтингу просмотров. С недавнего времени в соцсети Snapchat произошли изменения, которые не понравились модели, и она отказалась от своего аккаунта. Кайли сообщила, что больше не пользуется этим приложением. Эта новость и послужила падению капитализации компании Snap на 7%, то есть, на 1,5 млрд долларов.Отметим, что Кайли Дженнер, узнав об падении акций, попыталась изменить сложившуюся ситуацию. Она опубликовала в социальных сетях пост о том, что приложение Snapchat - ее любимая программа, но это не помогло.