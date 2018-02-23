Кайли Дженнер спровоцировала падение акций Snapchat

Кайли Дженнер является самой известной моделью США. Она очень популярна среди подписчиков социальных сетей. В Instagram на ее страницу подписалось 104 миллиона поклонников, а в Twitter — 24,5 миллионов. Также она имеет свой аккаунт в Snapchat, который стоит на первом месте по рейтингу просмотров. С недавнего времени в соцсети Snapchat произошли изменения, которые не понравились модели, и она отказалась от своего аккаунта. Кайли сообщила, что больше не пользуется этим приложением. Эта новость и послужила падению капитализации компании Snap на 7%, то есть, на 1,5 млрд долларов.
Отметим, что Кайли Дженнер, узнав об падении акций, попыталась изменить сложившуюся ситуацию. Она опубликовала в социальных сетях пост о том, что приложение Snapchat - ее любимая программа, но это не помогло.