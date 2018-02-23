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| | Ольга Бузова подвела итоги на лучший кавер песни «Одна Ночь»

Ольга Бузова подвела итоги на лучший кавер песни «Одна Ночь»

Вчера, 20:08
Певица Ольга Бузова подвела итоги на лучший кавер песни «Одна Ночь». В Instagramона выставила работы трёх победителей, поблагодарив всех за участие, а также отметив, что очень гордится такими талантливыми поклонниками.

Ольга Бузова подвела итоги на лучший кавер песни «Одна Ночь»

 

Первый ролик интернет-пользователям понравился больше всего. Они отметили, что девушка в нём пела проникновенно и даже гораздо лучше оригинала. За 20 минут этот кавер на композицию Ольги Бузовой «Одна Ночь» набрал больше 100 тысяч лайков. Девушке порекомендовали продолжить вплотную заняться певческой карьерой.

Вторая работа-победитель показалась поклонникам уже несколько хуже. Там был дуэт, и интернет-пользователи заявили, что женская его часть совсем не старалась. Однако пару похвалили за интересную попытку именно отыграть песню, а не просто её исполнить. Наконец, третий ролик совсем не впечатлил интернет-пользователей. Единственное, что в нём понравилось – атмосферность, созданная цветом в самом начале, как сообщает VladTime.
Ирина Летинская
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