Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля эротическим снимком

На своей странице в интернете знаменитая российская модель Алена Шишкова опубликовала эротическую фотографию, которой и поздравила всех мужчин с 23 февраля.

На снимке Шишкова предстала перед поклонниками в соблазнительном купальнике черного цвета. Для съемки модель приняла сексуальную позу возле бассейна. Публикацию знаменитость подписала словам поздравления. Однако она не стала оставлять большой пост, написала всего несколько слов. Поклонники оценили поздравительные слова и поблагодарили модель. Также они написали, что она всегда, в любом образе выглядит превосходно. Однако были и такие пользователи, которые раскритиковали Шишкову. Они написали, что она вспомнила о празднике только вечером.

Анна Котова

Напоминаем, что ранее Алена Шишкова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена обнаженной, только прикрывшись простынею. Модель сидит в пол оборота к камере, что можно увидеть татуировку на спине. Эту фотографию Алена вообще не тала подписывать.