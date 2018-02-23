Сергей Безруков снимается в фильме со звездой «Евровидения»

Известная российская певица и участница международного конкурса «Евровидение» Полина Гагарина снимается в фильме с Сергеем Безруковым. Проект получил название «В невесомости», но пока о нём известно очень мало.

Артистка Полина Гагарина показала в своём Instagram фото со звездой отечественного кино Сергеем Безруковым: «А вот и мой партнёр! Сам Сергей Витальевич Безруков! Я очень горда и жду с нетерпением выхода фильма». Пока о грядущей премьере известно очень мало. В социальных сетях Полина Гагарина рассказывала, что проект называется «В невесомости», но больше никакой информации о нём в Сети пока нет. Певица скрывает даже дату премьеры.Поклонники Гагариной очень заинтересовались новой сферой творчества Гагариной: «Полина я очень рада, что твоя мечта сбылась! Помню смотрела с тобой передачу где ты говорила, что хотела бы попробовать себя как актрису!», «Что-то интересное кажется будет» и «Любимые». До этого певица уже пробовала себя в кино: она сыграла в комедии «Одной левой» с Дмитрием Нагиевым и участвовала в дубляже мультфильмов «Монстры на каникулах» и «Мой маленький пони».