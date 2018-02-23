Саратовская модель закрутила роман с магом на федеральном канале

Модель из Саратова дебютировала в передаче «Дневник экстрасенса» вместе с ясновидящей Фатимой Хадуевой и ее помощником. В передаче, молодой человек закрутил роман с моделью, но был застигнут врасплох Хадуевой.

Модель из Саратова приняла участие в съемках очередного выпусков шоу «Дневник экстрасенса» на одном из федеральных каналов. Девушке предстояло исполнить роль девушки молодого помощника экстрасенса из «Битвы экстрасенсов» Фамимы Хадуевой.Согласно сценарию, молодой человек познакомился с девушкой в торговом центре, после чего решил отдохнуть от работы ы магической сфере. Соврав экстрасенсу, что плохо себя чувствует, ее помощник отдыхал с девушкой и своими друзьями, но Хадуева раскрыла обман.Как сообщила девушка, организаторы шоу нашли ее в социальных сетях и пригласили на съемки. По признанию саранской модели, ей было приятно играть возлюбленную помощника экстрасенса и после съемок они продолжают поддерживать общение.