Саратовская модель закрутила роман с магом на федеральном канале

Модель из Саратова приняла участие в съемках очередного выпусков шоу «Дневник экстрасенса» на одном из федеральных каналов. Девушке предстояло исполнить роль девушки молодого помощника экстрасенса из «Битвы экстрасенсов» Фамимы Хадуевой.
Согласно сценарию, молодой человек познакомился с девушкой в торговом центре, после чего решил отдохнуть от работы ы магической сфере. Соврав экстрасенсу, что плохо себя чувствует, ее помощник отдыхал с девушкой и своими друзьями, но Хадуева раскрыла обман.
Как сообщила девушка, организаторы шоу нашли ее в социальных сетях и пригласили на съемки. По признанию саранской модели, ей было приятно играть возлюбленную помощника экстрасенса и после съемок они продолжают поддерживать общение.