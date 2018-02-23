Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Саратовская модель закрутила роман с магом на федеральном канале

Саратовская модель закрутила роман с магом на федеральном канале

Вчера, 19:46
Модель из Саратова дебютировала в передаче «Дневник экстрасенса» вместе с ясновидящей Фатимой Хадуевой и ее помощником. В передаче, молодой человек закрутил роман с моделью, но был застигнут врасплох Хадуевой.

Саратовская модель закрутила роман с магом на федеральном канале

 

Модель из Саратова приняла участие в съемках очередного выпусков шоу «Дневник экстрасенса» на одном из федеральных каналов. Девушке предстояло исполнить роль девушки молодого помощника экстрасенса из «Битвы экстрасенсов» Фамимы Хадуевой.

Согласно сценарию, молодой человек познакомился с девушкой в торговом центре, после чего решил отдохнуть от работы ы магической сфере. Соврав экстрасенсу, что плохо себя чувствует, ее помощник отдыхал с девушкой и своими друзьями, но Хадуева раскрыла обман.

Как сообщила девушка, организаторы шоу нашли ее в социальных сетях и пригласили на съемки. По признанию саранской модели, ей было приятно играть возлюбленную помощника экстрасенса и после съемок они продолжают поддерживать общение.
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