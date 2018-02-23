Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Алика Смехова раскрыла главные бьюти-секреты

Алика Смехова раскрыла главные бьюти-секреты

Вчера, 20:15
Известная отечественная актриса Алика Смехова предпочитает соблюдать здоровый образ жизни: занятие спортом и правильное питание. Смехова готовит к весне свое лицо и тело в центре здоровья Verba Mayr в Австрии.

Алика Смехова раскрыла главные бьюти-секреты

 

Телеведущая поведала о пяти главных секретах, способных улучшить состояние тела и лица. Алика Смехова призналась, что она много лет придерживается таких правил: правильное и здоровое питание, которое предусматривает полное исключение мучных продуктов, ежедневное употребление около двух литров воды с лимонным соком; второе правило, позволяющее содержать организм в тонусе – это бассейн. Знаменитость считает, что вода – лучший антистресс. Артистка 3 раза ходит в бассейн.

Следующее бьюти-правило звезды – регулярное посещение сауны, с целью выведения из организма вредных веществ. Четвертый пункт – регулярное посещение спортзала, где Смехова занимается на кардио аппаратах. Пятое правило – уход за лицом. Алика Смехова предпочитает делать различные полезные процедуры для ухода за кожей лица: очищение, увлажнение, тонизирование, а также массаж.
Татьяна Преображенская
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