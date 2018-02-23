Ольга Бузова зажгла в компании друзей экс-супруга Дмитрия Тарасова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотоотчёт после недавнего праздника в компании друзей бывшего мужа Дмитрия Тарасова. После прекращения отношений с супругом, знаменитость продолжает поддерживать отношения с женами известных футболистов.

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала фото со дня рождения подруги, которая является женой одного из известных футболистов. Вместе с другими супругами футбольных игроков звезда зажила и пела в честь именин.Особое внимание подписчиков знаменитости привлек хэштег под фотографией с празднования дня рождения - #уменясамыекрасивыеподруги. На Бузову тут же посыпалась критика и внешних данных, и выбранного золотистого платья с глубоким вырезом, и даже самих подруг певицы. Среди пользователей нашлись такие, которые сравнили жен футболистов с «франкенштейнами».После расставания с Дмитрием Таросовым многие подруги Бузовой из числа избранниц футболистов устроили бойкот бывшему мужу певицы, не явившись на его бракосочетание с Анастасией Костенко.