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| | Ольга Бузова зажгла в компании друзей экс-супруга Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова зажгла в компании друзей экс-супруга Дмитрия Тарасова

Вчера, 20:12
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотоотчёт после недавнего праздника в компании друзей бывшего мужа Дмитрия Тарасова. После прекращения отношений с супругом, знаменитость продолжает поддерживать отношения с женами известных футболистов.

Ольга Бузова зажгла в компании друзей экс-супруга Дмитрия Тарасова

 

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала фото со дня рождения подруги, которая является женой одного из известных футболистов. Вместе с другими супругами футбольных игроков звезда зажила и пела в честь именин.

Особое внимание подписчиков знаменитости привлек хэштег под фотографией с празднования дня рождения - #уменясамыекрасивыеподруги. На Бузову тут же посыпалась критика и внешних данных, и выбранного золотистого платья с глубоким вырезом, и даже самих подруг певицы. Среди пользователей нашлись такие, которые сравнили жен футболистов с «франкенштейнами».

После расставания с Дмитрием Таросовым многие подруги Бузовой из числа избранниц футболистов устроили бойкот бывшему мужу певицы, не явившись на его бракосочетание с Анастасией Костенко.
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