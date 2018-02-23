Будущий «Холостяк» Егор Крид мечтает об успешной избраннице, не говорящей по-русски

Популярный российский певец Егор Крид станет новым героем шоу «Холостяк». Журналисты решили поинтересоваться, на кого обратит внимание 23-летний исполнитель. Выяснилось, что сердце кумира миллионов девчонок дрогнет только при встрече с самодостаточной иностранкой, желательно, не владеющей русским языком.

Дарья Светозарова

Помимо этого, у артиста «на выданье» есть еще ряд требований, которым должна соответствовать будущая «госпожа Крид». Оказывается, чтобы влюбить в себя исполнителя, девушка не должна иметь ничего общего с шоу-бизнесом (что весьма сложно, учитывая, что шоу будет транслироваться по ТВ), а также не зависеть от Instagram, а еще луче и вовсе не иметь там странички. При этом возражений от Егора не последует, если карьера его возлюбленной будет более удачной, чем у него самого.В последнее время у Крида романы только с иностранными гражданками. Ему легче с ними общаться, так как им ничего не известно о его популярности, и они воспринимают его, как обычного парня. «Лучше, если она совсем не будет говорить по-русски», - добавил он.