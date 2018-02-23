Экс-солистка «Ленинграда» поздравила поклонников с 23 февраля «голым» фото

Юлия Коган в личном микроблоге поздравила мужскую половину поклонников с Днем защитника отечества. Экс-солистка «Ленинграда» отметила, что без представителей сильного пола женщинам было бы «грустно». В довершение поздравления исполнительница выложила пикантное фото.

Виктория Озерова

Юлия Коган призналась в любви всем мужчинам в своем Instagram-аккаунте. Так бывшая солистка группы «Ленинград» поздравила представителей прекрасного пола с Днем защитника отечества. Также певица отметила, что без мужчин женщинам было бы «грустно». Чтобы довершить свое поздравление, Юлия Коган сопроводила запись «голым» фото. На снимке исполнительница запечатлена топлес, а ее груди прикрывают некие накладки с символикой праздника, похожие по внешнему виду на печенье.С момента публикации пост собрал более тысячи лайков. Пользователям понравилось поздравление, хотя не обошлось и без критиков, которым снимок показался слишком откровенным.