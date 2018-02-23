Дочку Ксении Бородиной напугала собака

Дочку Ксении Бородиной напугала огромная собака. Двухлетняя Тея прогуливалась с гувернанткой по котеджному поселку, где проживает известная телеведущая. Видимо, они подошли слишком близко к соседнему забору, и сторожевой пес, который был не привязан, бросился на ограду и оглушил ребенка лаем.

Бывшая ведущая долгоиграющего телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, тут же принялась обвинять соседей. Звезда заявила, что собак крупных пород необходимо подвергать дрессировке и содержать изолировано. Также она заявила, что собаки очень мешают ей бесконечным лаем. Ксения Бородина посоветовала вообще воздержаться от приобретения таких собак.Но многие защитники животных категорически не согласились с Ксенией. Бородиной ответили, что собака находилась на приватной территории за забором и выполняла свои обязанности – охрану дома и приусадебного участка.