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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото

Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото

Вчера, 18:42
Елена Летучая поздравляет мужчин с 23 февраля. С этой целью российская знаменитость опубликовала в Instagram откровенный снимок.

Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото

 

Отечественная телеведущая решила поздравить мужское население с торжеством 23 февраля и обнародовала на своей странице в соцсети снимок, продемонстрировав живот и прикрытую лифом грудь. «Всех Защитников с 23 февраля», - пишет Летучая.

Подписчики восхитились внешностью ведущей, написав ей ряд приятных слов по поводу внешнего вида. Нашлись более жесткие критики. Так, на новой фотографии Летучая прикладывает руку к виску, как будто отдает честь, на что фолловеры заявили, что к пустой голове руку не прикладывают. К данному моменту снимок набрал более 5,6 тысяч «сердечек» и множество комментариев в Instagram.
Никита Готский
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