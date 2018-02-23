Елена Летучая поздравила мужчин с 23 февраля откровенным фото

Елена Летучая поздравляет мужчин с 23 февраля. С этой целью российская знаменитость опубликовала в Instagram откровенный снимок.

Никита Готский

Отечественная телеведущая решила поздравить мужское население с торжеством 23 февраля и обнародовала на своей странице в соцсети снимок, продемонстрировав живот и прикрытую лифом грудь. «Всех Защитников с 23 февраля», - пишет Летучая.Подписчики восхитились внешностью ведущей, написав ей ряд приятных слов по поводу внешнего вида. Нашлись более жесткие критики. Так, на новой фотографии Летучая прикладывает руку к виску, как будто отдает честь, на что фолловеры заявили, что к пустой голове руку не прикладывают. К данному моменту снимок набрал более 5,6 тысяч «сердечек» и множество комментариев в Instagram.