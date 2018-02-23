Экс-солистка группы SEREBRO поздравляет мужчин обнажённым фото

Полина Фаворская, известная по участию в музыкальной группе SEREBRO, опубликовала очень откровенное фото. Голым бюстом она поздравляет защитников отечества.

Певица Полина Фаворская опубликовала на своей странице откровенное фото топлес. На снимке волосы девушки закрыты полотенцем, она сидит перед зеркалом и прикрывает голый бюст руками. Под публикацией Фаворская написала: «Дорогие наши мужчины! Я хочу поздравить вас с 23 февраля! И пожелать побед на новых фронтах! Вы - наше всё». Мужчины тепло отреагировали на такое откровенное поздравление и поставили девушке почти 20 тысяч «лайков» за час. Но некоторые явно захотели увидеть больше: «Поздравлять, так в полный рост, а не сидя!».Некоторые девушки и женщины слишком болезненно отнеслись к такой эротичной фотографии. В комментариях они стали ругать Полину Фаворскую за излишнюю пошлость и изобилие голых фотографий в профиле.