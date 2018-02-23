Экс-солистка группы SEREBRO поздравляет мужчин обнажённым фото

Певица Полина Фаворская опубликовала на своей странице откровенное фото топлес. На снимке волосы девушки закрыты полотенцем, она сидит перед зеркалом и прикрывает голый бюст руками. Под публикацией Фаворская написала: «Дорогие наши мужчины! Я хочу поздравить вас с 23 февраля! И пожелать побед на новых фронтах! Вы - наше всё». Мужчины тепло отреагировали на такое откровенное поздравление и поставили девушке почти 20 тысяч «лайков» за час. Но некоторые явно захотели увидеть больше: «Поздравлять, так в полный рост, а не сидя!».
Некоторые девушки и женщины слишком болезненно отнеслись к такой эротичной фотографии. В комментариях они стали ругать Полину Фаворскую за излишнюю пошлость и изобилие голых фотографий в профиле.