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| | Дочь Филиппа Киркорова может стать олимпийской чемпионкой

Дочь Филиппа Киркорова может стать олимпийской чемпионкой

Вчера, 18:37
Король поп-эстрады Филипп Киркоров порадовался победе фигуристок на олимпиаде и рассказал о том, что его дочь может стать олимпийской чемпионкой.

Дочь Филиппа Киркорова может стать олимпийской чемпионкой

 

«Моя дочь влюблена в фигурное катание», - поделился в публикации к поздравлению победительниц олимпиады Киркоров. Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, не так давно начала заниматься в Академии фигурного катания Евгения Плющенко и публика ждет ее первых видео на коньках.

По словам жены Евгения Плющенко, Яны Рудковской, у Аллы-Виктории отличные данные и девочка может стать настоящей сенсацией в фигурном катании. Она рассказала, что ее муж видит в дочери Киркорова талант и возможное будущее девочки на олимпийских играх: «Женя в этом уверен. А он, поверьте мне, очень хорошо разбирается в талантливых детях». Алла-Виктория уже занимается в одной группе с сыном Плющенко и родители обоих детей уверены, что из них получится успешная и красивая пара на льду.

Подписчики девочки в социальных сетях также разделяют надежды ее отца. «Будущая олимпийская чемпионка по фигурному катанию», «Удачи, успехов! Ну и конечно в дальнейшем побед за Россию!!!», - прокомментировали подписчики фото Аллы-Виктории на коньках.
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