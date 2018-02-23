Николь Кузнецова намекнула на скорый развод с супругом

Два дня тому назад одна из финалисток мистического шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова опубликовала на своей странице в Instagram видео, сделанное на бекстейдже фотосессии, в которой она принял участие несколько недель тому назад. Подписчиков рыжеволосой красавицы привлек, однако не ролик, а прикрепленные к нему хештеги о разводе и свободной жизни без брака.

Николай Офицеров

Подписчики уже в ролике заметили, что на безымянном пальце Николь нет больше обручального кольца, что окончательно убедило их в правоте утверждения о том, что Кузнецова приняла решение разводиться. Тем не менее, она вполне могла снять его ради фотосессии, но, скорее всего, не сделала бы подобную надпись. Именно поэтому подписчики предположили, что дороги ведущего спортивных новостей Александра Садокова и Николь разошлись.Интересно и то, что буквально неделю тому Кузнецова признавалась супругу в любви, причем, делала это весьма трепетно и нежно, отмечая, что «каждой клеточкой» тела чувствует к нему теплые чувства. Фолловеры тогда и предположить не могли, что в отношениях пары разлад, который приведет к разводу.