Битва клонов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова надели одинаковые платья

В одном из сообществ Instagram появилась новая публикация, на которой исполнительница Ольга Бузова и супруга певца Джигана Оксана Самойлова соревнуются, кому из них больше подходит платье.

На публикации знаменитости изображены в одинаковых платьях, сделанных из золотистой ткани, с глубоким декольте и высоким разрезом впереди. Однако отличия у фотографий имеются. Дело в том, что во время съемки Оксана Самойлова запечатлена беременной. Помимо этого отличие есть еще и в том, что Ольга Бузова изображена в гордом одиночестве, а Оксана вместе с супругом Джиганом.

Анна Котова

Админ подписал снимок: «». Пользователи незамедлительно решили откликнуться на фото. Они разделились на три лагеря. Одни написали, что наряд подходит обеим девушкам. Вторые свое предпочтение отдали Самойловой, а третьим досталась Бузова. Однако были и такие, которые оставили критические отзывы. Они написали, что, сколько можно, сначала купальники у знаменитостей одинаковые, теперь платья. Также они написали, что сейчас странная мода: у девушек нет ни грудей, ни попы.