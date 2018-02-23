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| | Битва клонов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова надели одинаковые платья

Битва клонов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова надели одинаковые платья

Сегодня, 17:06
В одном из сообществ Instagram появилась новая публикация, на которой исполнительница Ольга Бузова и супруга певца Джигана Оксана Самойлова соревнуются, кому из них больше подходит платье.

Битва клонов: Ольга Бузова и Оксана Самойлова надели одинаковые платья

 

На публикации знаменитости изображены в одинаковых платьях, сделанных из золотистой ткани, с глубоким декольте и высоким разрезом впереди. Однако отличия у фотографий имеются. Дело в том, что во время съемки Оксана Самойлова запечатлена беременной. Помимо этого отличие есть еще и в том, что Ольга Бузова изображена в гордом одиночестве, а Оксана вместе с супругом Джиганом.

 

Админ подписал снимок: «Битва платьев. Ольга Бузова и Оксана Самойлова. Кому больше идет наряд?». Пользователи незамедлительно решили откликнуться на фото. Они разделились на три лагеря. Одни написали, что наряд подходит обеим девушкам. Вторые свое предпочтение отдали Самойловой, а третьим досталась Бузова. Однако были и такие, которые оставили критические отзывы. Они написали, что, сколько можно, сначала купальники у знаменитостей одинаковые, теперь платья. Также они написали, что сейчас странная мода: у девушек нет ни грудей, ни попы.
Анна Котова
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