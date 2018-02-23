Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Звезда "Времени ведьм" Клэр Фой рассталась с мужем после 4-летнего брака

Звезда "Времени ведьм" Клэр Фой рассталась с мужем после 4-летнего брака

Сегодня, 16:21
Западная актриса Клэр Фой рассталась с супругом спустя четыре года брачной жизни. Об этом она сообщает в интервью журналистам.

Звезда "Времени ведьм" Клэр Фой рассталась с мужем после 4-летнего брака

 

По словам Клэр, они разошлись немного ранее, некоторое время уже не живут под одной крышей. Также она заявила, что продолжают тепло общаться и уважают друг друга. Клэр Фой вышла замуж за Стивена Кемпбелла Мура, который старше ее, в 2014 году. Через год совместной жизни у них родилась дочь Айви Роуз. Бывший муж Фор ранее заявлял, что медики диагностировали у него опухоль головного мозга, проведя после этого операцию по ее удалению.

Фой известна благодаря роли Эми Доррит в телесриале «Крошка Доррит» и Анны во «Время ведьм». В 2016 году на экраны вышел фильм «Корона», где Клэр сыграла роль королевы Елизаветы Второй.
Никита Готский
Новости по теме
Алекс Клэр выступит с сольным концертом в Санкт-Петербурге
Алекс Клэр выступит с сольным концертом в Санкт-Петербурге

Известный британский певец и композитор Алекс Клэр (Alex Clare) выступит с сольным концертом в Санкт-Петербурге, во время которого представит свой новый

Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака
Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем после двух лет брака

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим мужем спустя два года совместной жизни. Знаменитость пришла на "Женский марш”, который

В Гонконге умерла журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны
В Гонконге умерла журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны

Корреспондент The Daily Telegraph, Клэр Холлингворт, которая сообщила миру о начале Второй мировой войны, умерла в Гонконге на 105 году жизни. Об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости