Звезда "Времени ведьм" Клэр Фой рассталась с мужем после 4-летнего брака

Западная актриса Клэр Фой рассталась с супругом спустя четыре года брачной жизни. Об этом она сообщает в интервью журналистам.

Никита Готский

По словам Клэр, они разошлись немного ранее, некоторое время уже не живут под одной крышей. Также она заявила, что продолжают тепло общаться и уважают друг друга. Клэр Фой вышла замуж за Стивена Кемпбелла Мура, который старше ее, в 2014 году. Через год совместной жизни у них родилась дочь Айви Роуз. Бывший муж Фор ранее заявлял, что медики диагностировали у него опухоль головного мозга, проведя после этого операцию по ее удалению.Фой известна благодаря роли Эми Доррит в телесриале «Крошка Доррит» и Анны во «Время ведьм». В 2016 году на экраны вышел фильм «Корона», где Клэр сыграла роль королевы Елизаветы Второй.