Маргарита Овсянникова с голой грудью просит найти ей ухажёра

Звезда телепроекта «Дом-2» на ТНТ Маргарита Овсянникова выложила откровенное фото в белом купальнике. Девушка попросила поклонников посоветовать ей нового жениха.

Последние несколько недель Овсянникова активно поддерживала слухи о своих отношениях с Романом Гриценко. Это бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Подписчики не поверили в искреннюю любовь участников телепроекта и предположили, что Маргарита пытается заставить Бузову ревновать и обратить на себя внимание зрителей. Кажется, они были правы.22 февраля Овсянникова опубликовала на своей странице откровенное фото в белом купальнике, почти обнажающем грудь. Она объявила, что пока не планирует уходить из проекта и спросила у подписчиков, кого они видят её возлюбленным: «Кого видите со мной рядом? Или может есть кто-то за проектом кто хотел бы стать моим мужчиной по жизни?». Подписчики закидали её вопросами, что же случилось с Гриценко, но Овсянникова никак не прокомментировала эту ситуацию.