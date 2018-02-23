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| | Шпагат, корона, восхищение: Исхудавшая Волочкова поразила своей фигурой

Шпагат, корона, восхищение: Исхудавшая Волочкова поразила своей фигурой

Сегодня, 15:50
Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику, и даже свои фирменные позы для фото делает с определенной оригинальностью. На этот раз балерина сделала всем давно приевшийся шпагат на яхте в Дубае. Высота 50-метров, шикарный вид и яркий пост в сети, как всегда обратили на себя внимание подписчиков. Однако больше всего поклонников госпожи Волочковой поразила ее исхудавшая фигура, которая получила немало хвалебных отзывов. «Не пытайтесь повторить этот трюк... Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой», - обратилась к своей аудитории Анастасия Волочкова. Уже классическая критика в адрес фирменного шпагата балерины не удивила даже тех, кто не против придать нелицеприятным отзывам госпожу Волочкову: «Настя на фоне этого Паруса вам надо встать на вертикальный шпагат. Будет ваш личный парус на фоне Паруса». Одна из подписчиц отметила отличную форму балерины: «Похудела, намного лучше». Некоторые и вовсе «короновали» госпожу Волочкову.

Шпагат, корона, восхищение: Исхудавшая Волочкова поразила своей фигурой

 

Многие подписчики балерины отметили тот факт, что артистка отдыхает самостоятельно, без своего мужчины, фото которого регулярно появляются на ее странице. Весьма интригующим остается момент, для кого балерина демонстрирует свою фигуру в столь откровенных купальниках. «Скажите, пожалуйста, а почему Вы путешествуете одна без любимого? Скучает он, наверное, сильно по Вам», - спросила ее поклонница. В ответ критики ответили неоднозначными или даже прямыми намеками на беспорядочные половые связи артистки с мужчинами.

Сама же артистка не стесняется демонстрировать общественности свой роскошный отдых. «Улетая на встречу приключениям! Как обычно!», - отметила артистка, представ на суд общественности сидящей в самолете. Многих возмутил факт подобного хвастовства со стороны Анастасии Волочковой, отметив, что некоторым не хватает средств и на покупку продуктов. Ради справедливости стоит отметить, что Волочкова неоднократно обращалась к своим подписчикам с ответами на подобную критику в формате «на все заработала сама» или «это каторжный труд». В разрез роскошным декорациям критики артистки отмечают ее устаревшую обувь, спортивный костюм, который давно пора сменить и платья, неподобающего фасона.
Дыль Лилия
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