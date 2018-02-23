Шпагат, корона, восхищение: Исхудавшая Волочкова поразила своей фигурой

Многие подписчики балерины отметили тот факт, что артистка отдыхает самостоятельно, без своего мужчины, фото которого регулярно появляются на ее странице. Весьма интригующим остается момент, для кого балерина демонстрирует свою фигуру в столь откровенных купальниках. «Скажите, пожалуйста, а почему Вы путешествуете одна без любимого? Скучает он, наверное, сильно по Вам», - спросила ее поклонница. В ответ критики ответили неоднозначными или даже прямыми намеками на беспорядочные половые связи артистки с мужчинами.
Сама же артистка не стесняется демонстрировать общественности свой роскошный отдых. «Улетая на встречу приключениям! Как обычно!», - отметила артистка, представ на суд общественности сидящей в самолете. Многих возмутил факт подобного хвастовства со стороны Анастасии Волочковой, отметив, что некоторым не хватает средств и на покупку продуктов. Ради справедливости стоит отметить, что Волочкова неоднократно обращалась к своим подписчикам с ответами на подобную критику в формате «на все заработала сама» или «это каторжный труд». В разрез роскошным декорациям критики артистки отмечают ее устаревшую обувь, спортивный костюм, который давно пора сменить и платья, неподобающего фасона.