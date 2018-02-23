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| | «Белеет парус одинокий»: Поклонники Анастасии Волочковой задумались о её старости

«Белеет парус одинокий»: Поклонники Анастасии Волочковой задумались о её старости

Сегодня, 15:39
Анастасия Волочкова знает, как подогреть к себе интерес. Очередное фото балерины подтвердило, что она в ОАЭ, а поклонники почему-то коснулись темы старости. 

«Белеет парус одинокий»: Поклонники Анастасии Волочковой задумались о её старости

 

Скандальная балерина, которая не упускает шанс покрасоваться перед подписчиками в соцсети своими голыми и не очень фото, вновь заставила говорить о себе. Фотография в уже знакомом купальнике и «дурацких шлёпках с цветами» собрала множество неравнодушных к личности Анастасии Волочковой на её странице. 

Безобидная подпись под фото «белеет парус одинокий» должна была обратить внимание подписчиков на то, что звезда находится на отдыхе в Дубаи и сфотографировалась на фоне известной гостиницы ОАЭ «Парус». Но комментаторы, пройдясь по недостаткам внешних данных балерины, неожиданно принялись рассуждать о надвигающейся старости звезды. 

Снова посыпались обвинения в том, что Анастасия уже забыла, как зарабатывать «гастролями и концертами» и настоящий её доход никак не связан с миром искусства. Вспоминая прошлые скандалы, связанные с фотографиями танцовщицы в голом виде и с различными мужчинами, комментаторы провели нехитрую параллель между этим и её доходами и разъездами по миру. 

Под фото встречались и упоминания, что если раньше Анастасия Волочкова содержала только себя и дочь, то «теперь ещё и на альфонса Михаила необходимо деньги тратить». Явным подтверждением того, что звезда балета «не на отдых поехала» стал и факт отсутствия рядом дочери и самого возлюбленного, посты с которым просто наводнили ленту звезды со дня Святого Валентина. «Готов на всё, лишь бы его старушка с деньгами приехала», - подытожили хейтеры. 

Нашлись и такие, кто вообще предположил, что балерина никуда не поехала, а на заднем плане фото просто фотообои. Что в очередной раз говорит о плачевном финансовом состоянии экс-примы Большого театра. 

«Белеет парус одинокий»: Поклонники Анастасии Волочковой задумались о её старости

 

Однако, как известно у Анастасии Волочковой имеется и ряд поклонников, которые рьяно оберегают честь кумира от злословия и посягательств. Те, в свою очередь отметили, что балерина в прекрасной физической форме и уже «давно заработала на свою безбедную старость честными путями». 

Как же в действительности обстоят дела у Анастасии Волочковой, поклонники вряд ли узнают. Неоспоримым остаётся тот факт, что балерина умело продумывает ходы и держит следящих за её жизнью в постоянном тонусе.

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