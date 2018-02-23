Семья Галкина служит в армии уже 100 лет

Популярный ведущий и супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин опубликовал в Instagram поздравление с 23 февраля. Оказывается, его семья служит в армии в 4 поколениях.

Артист Максим Галкин опубликовал на своей странице фото с присяги своего племянника Никиты. Он подробно рассказал, что его семья за 4 поколения отдала военной службе 100 лет: «Я тут занялся в сегодняшний праздничный день исторической арифметикой и понял, что если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии наш с Димкой отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить твой год, Никита, то получится, что семья наша только в этих крайних четырёх поколениях служит Отечеству сто лет».Подписчики присоединились к поздравлениям, а заодно поинтересовались, служил ли в армии сам Максим, ведь сведений о его годах службы в публикации нет. Согласно имеющейся в сети информации, 41-летний Максим Галкин не был в армии.