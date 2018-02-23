Полуголая Нюша поздравила мужчин с праздником

Некоторое время назад на своей странице в Instagram российская исполнительница Нюша опубликовала новое фото, на котором полуголой поздравила всех мужчин с праздником.

На новой фотографии певица предстала перед поклонниками в одном черном боди и туфлях на каблуках. Не только это поразило ее подписчиков, а и то, что знаменитость для фотографии залезла на пианино. Снимок Нюша сопроводила постом, в котором написала, что поздравляет всех защитников Родины, начиная от рядового новобранца до верховного главнокомандующего. Именно эти люди защищают мирных граждан от любой напасти, исполняя всей долг. Также исполнительница пожелала все мирного неба над головой, уютного и теплого домашнего очага и, конечно же, большой и светлой любви. Поклонники оценили снимок, а также оставили много комментариев, поблагодарив ее за поздравления. Также пользователи оставили много комплиментов певице.

Анна Котова

Ранее Нюша выложила на своей странице в сети видеозапись, в которой сообщала, что 23 февраля будет выступать с эксклюзивным концертом на одной отечественной радиостанции. Это выступление будет проходить в рамках проекта «Живая среда». Также она написала, чтобы поклонники не пропустили онлайн-трансляцию на сайте радиостанции.