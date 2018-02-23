Ксения Бородина призналась, как избавилась от целлюлита без спорта

Поклонники популярной телеведущей Ксении Бородиной активно поддерживали устремление российской красавицы приобрести идеальную подтянутую фигуру в спортзале. Однако Ксения отчаялась подтянуть свою попу тренажёрами, из-за чего обратилась в клинику.

В официальном аккаунте Ксении Бородиной в сети Instagram появилось видео, на котором запечатлён процесс применения новейшей косметической процедуры по удалению лишнего жира и устранению целлюлита. Ксения заметила, что подобным образом можно быстро и относительно недорого приобрести желаемые формы, не прибегая к изнурительным тренировкам и многочисленным дням, проведённым в спортзале.

Александр Вест

В комментариях подписчики Бородиной к подобному заявлению отнеслись довольно неоднозначно. Некоторые подписчики поддержали интенции Ксении, которая приобрела подтянутую попу и оставила свободное время, которое можно провести с семьёй. Другие же заметили, что Бородина выбрала лёгкий путь, который в итоге не приведёт к желаемому удовлетворению.