Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Рэпер Баста рассказал блогерам об «убийственном» ростовском юморе

Рэпер Баста рассказал блогерам об «убийственном» ростовском юморе

Сегодня, 15:03
Василий Вакуленко, более известный как Баста, «просветил» российских блогеров Амирана Сардарова и Евгения Кулика насчет «убийственного» ростовского юмора. По мнению рэпера, главной особенностью таких шуток является то, что человек до конца остается в неведении, юмор это или всерьез.

Рэпер Баста рассказал блогерам об «убийственном» ростовском юморе

 

В Сети появилось новое видео с рэпером Бастой. На кадрах он объясняет особенности ростовского юмора. Исполнитель поделился секретом специфических шуток с известными блогерами Амираном Сардаровым и Евгением Куликом. Главной «изюминкой» юмора донской столицы Василий Вакуленко считает их серьезность, ведь человек до конца не понимает, юмор это или нет. Рэпер пошутил, что, когда до объекта доходит, что над ним шутили, он уже уничтожен. Баста также назвал себя «звездой ростовского стендапа».

 

Ндавно Баста был назван одним из самых стильных мужчин РФ. В рейтинге GQ он занял 31 место.
Виктория Озерова
Новости по теме
Баста вошел в число самых стильных мужчин России
Баста вошел в число самых стильных мужчин России

Известный российский рэпер Баста оказался в списке 50 самых стильных мужчин страны. Стало известно, что певец занял 31-место в рейтинге. Список «стиляг» 2018

Рэпер Баста в пустыне снимает клип к новой песне
Рэпер Баста в пустыне снимает клип к новой песне

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, снимает новый клип в пустыне. Песня и видеоролик появятся в Сети в феврале.

Рэпер Баста из Диснейленда ответил на вызов Сереги
Рэпер Баста из Диснейленда ответил на вызов Сереги

Известного рэпера из Ростова Басту (Василий Вакуленко) коллеги по цеху Серега и Влад Валов вызвали на Versus и футбольный матч. Баста ответил из Диснейленда и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости