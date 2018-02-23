Рэпер Баста рассказал блогерам об «убийственном» ростовском юморе

Василий Вакуленко, более известный как Баста, «просветил» российских блогеров Амирана Сардарова и Евгения Кулика насчет «убийственного» ростовского юмора. По мнению рэпера, главной особенностью таких шуток является то, что человек до конца остается в неведении, юмор это или всерьез.

Виктория Озерова

В Сети появилось новое видео с рэпером Бастой. На кадрах он объясняет особенности ростовского юмора. Исполнитель поделился секретом специфических шуток с известными блогерами Амираном Сардаровым и Евгением Куликом. Главной «изюминкой» юмора донской столицы Василий Вакуленко считает их серьезность, ведь человек до конца не понимает, юмор это или нет. Рэпер пошутил, что, когда до объекта доходит, что над ним шутили, он уже уничтожен. Баста также назвал себя «звездой ростовского стендапа».Ндавно Баста был назван одним из самых стильных мужчин РФ. В рейтинге GQ он занял 31 место.