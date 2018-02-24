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| | Волочкова в спа-салоне накинулась на журналистку

Волочкова в спа-салоне накинулась на журналистку

Сегодня, 05:20
Всемирно известная балерина и популярная блогерша Анастасия Волочкова в очередной раз попала в центр общественного внимания, устроив скандал в одном из столичных спа-салонов, где журналистка посмела снимать её без предварительного разрешения.

Волочкова в спа-салоне накинулась на журналистку

 

В официальном Instagram-аккаунте Анастасии появилось видео, на котором Волочкова отчитывает журналистку, которая решила со своим оператором подготовить эксклюзивный материал о балерине, начав съёмки прямо в спа-салоне. Заметим, Волочкова была знакома с журналисткой, к которой обратилась по имени. Анастасия заметила, что не стоит караулить её и подготавливать материал исподтишка, так как номера её пиар-директоров находятся в открытом доступе, а организовать встречу для дачи интервью не составляет никакого труда.

В комментариях подписчики Волочковой поддержали балерину, заявив, что от журналистов нельзя скрыться нигде, поэтому зачастую они вскоре вызывают у знаменитых людей отвращение. Публикацию балерины менее чем за сутки просмотрели более 170 тысяч раз.
Александр Вест
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