Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Зверев: София Ротару тайно вышла замуж

Зверев: София Ротару тайно вышла замуж

Сегодня, 14:52
Известная певица София Ротару тайным образом вышла замуж. Такое заявление сделал стилист Сергей Зверев.

Зверев: София Ротару тайно вышла замуж

 

Об этом стало известно во время разговора дизайнера с его поклонниками. В определенный момент беседа коснулась представительниц прекрасного пола, с которыми Зверев мог связать себя узами брака. Среди вероятных кандидатур назывались Азиза и Ирина Аллегрова, прозвучали также инициалы Софии Ротару. Именно после этого стилист высказался откровенно.

По его словам, знаменитая эстрадная исполнительница не является свободной женщиной, она «втихаря замужем». Остальные подробности Сергей решил не раскрывать, осознав, что и так высказал лишнее. До этого он неоднократно признавался к любви к этой женщине, считая ее человеком, который никогда не подставит. Ранее он восхищался Аллой Пугачевой, но позже этот интерес пропал.
Никита Готский
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