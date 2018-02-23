Таманская дивизия всем составом призналась в любви Анне Семенович

Анне Семенович призналась в любви вся Таманская дивизия. Кадр с интимным признанием модель опубликовала в Instagram.

В аккаунте Семенович обнародовала небольшой видеоролик, где она сообщает о своей гордости мужчинами, которые прошли службу в армии, их она называет смелыми, сильными и настоящими, на чьи плечи можно опереться. К такому посту известная пышногрудая звезда приложила видеозапись, где состав Таманской дивизии поет песенку, в которой признается в любви к Семенович. Анна очень впечатлена таким поступком российских военнослужащих, поблагодарив их за такой примечательный момент. Знаменитость желает бойцам хорошего здоровья, отмечая, что «Дембельский альбом» на Русском радио ожидает их.

Никита Готский

Подписчики выразили восхищение желанием Анны сняться на видео вместе с солдатами, а фолловеры-мужчины в свою очередь благодарят Семенович за поздравление с 23 февраля.