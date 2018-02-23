Сати Казанова сняла клип с «самой голой блогершей»

Марина Вовченко, известная интернет-общественности как «самая голая блогерша» рассказала своим подписчикам в Instagram удивительную новость. Она сообщила, что ее в своем клипе сняла сама Сати Казанова, бывшая участница группы «Фабрика», отправившаяся сейчас в сольное «плавание». Премьера клипа на песню «Мама» состоится уже 8 марта.

На страницу эпатажной блогерши подписано уже более миллиона пользователей Instagram. Определенную харизму матери троих детей придает бритая налысо голова – такая прическа, по словам Марины, демонстрирует ее солидарность с больными раком.

Дарья Светозарова

А вот фолловеры не оценили такой демарш Вовченко. Им претит безнравственность блогерши и ее любовь к различным эскападам. Особенно возмущены женщины. Им кажется, что такая мать не сможет ничему хорошему научить своих двух дочерей и сына. Однако Марина не обращает внимания на упреки злопыхателей, и продолжает жить активной жизнью.