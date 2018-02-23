Сати Казанова сняла клип с «самой голой блогершей»

На страницу эпатажной блогерши подписано уже более миллиона пользователей Instagram. Определенную харизму матери троих детей придает бритая налысо голова – такая прическа, по словам Марины, демонстрирует ее солидарность с больными раком.
А вот фолловеры не оценили такой демарш Вовченко. Им претит безнравственность блогерши и ее любовь к различным эскападам. Особенно возмущены женщины. Им кажется, что такая мать не сможет ничему хорошему научить своих двух дочерей и сына. Однако Марина не обращает внимания на упреки злопыхателей, и продолжает жить активной жизнью.