Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Тимати для новой бургерной в Москве привез "самое крутое" мясо

Тимати для новой бургерной в Москве привез "самое крутое" мясо

Сегодня, 14:15
Рэп-исполнитель Тимати открыл новую бургерную под вывеской Black Star Burger Prime. Функционирует заведение в торговом комплексе Москвы «Европейский».
 

Тимати для новой бургерной в Москве привез "самое крутое" мясо

 

Руководители проекта несколько месяцев занимались подготовкой к данному событию, меню заведения общественного питания создавалось со всей внимательностью. Тимати заявил, что его подопечные станут готовить для людей самые нежные и сочные стейки. Музыкант уверен, что в его бургерных продается «самое крутое» мясо, которое продюсер привез из Воронежа. Помимо этого он раскрыл тайну по поводу фирменного «Рост-Биф-Бургера». Данное блюдо готовится с применением смеси из трех сыров, ростбифа, салата и помидоров.

Ранее сообщалось о планах Тимати отменить все большие концерты в Москве ради масштабного тура по регионам РФ. Артист намерен прокатиться по российским провинциям в 2018-2019 годах, в связи с чем поинтересовался у подписчиков, где его больше всего ждут.
Никита Готский
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