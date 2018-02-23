Тимати для новой бургерной в Москве привез "самое крутое" мясо

Руководители проекта несколько месяцев занимались подготовкой к данному событию, меню заведения общественного питания создавалось со всей внимательностью. Тимати заявил, что его подопечные станут готовить для людей самые нежные и сочные стейки. Музыкант уверен, что в его бургерных продается «самое крутое» мясо, которое продюсер привез из Воронежа. Помимо этого он раскрыл тайну по поводу фирменного «Рост-Биф-Бургера». Данное блюдо готовится с применением смеси из трех сыров, ростбифа, салата и помидоров. Руководители проекта несколько месяцев занимались подготовкой к данному событию, меню заведения общественного питания создавалось со всей внимательностью. Тимати заявил, что его подопечные станут готовить для людей самые нежные и сочные стейки. Музыкант уверен, что в его бургерных продается «самое крутое» мясо, которое продюсер привез из Воронежа. Помимо этого он раскрыл тайну по поводу фирменного «Рост-Биф-Бургера». Данное блюдо готовится с применением смеси из трех сыров, ростбифа, салата и помидоров.

Никита Готский

Рэп-исполнитель Тимати открыл новую бургерную под вывеской Black Star Burger Prime. Функционирует заведение в торговом комплексе Москвы «Европейский».Ранее сообщалось о планах Тимати отменить все большие концерты в Москве ради масштабного тура по регионам РФ. Артист намерен прокатиться по российским провинциям в 2018-2019 годах, в связи с чем поинтересовался у подписчиков, где его больше всего ждут.