Модель Playboy Марию Лиман собираются лишить водительских прав

Известная российская модель и телеведущая Мария Лиман вскоре может лишиться водительских прав из-за того, что сотрудники правопорядка пригласили её пройти освидетельствование на алкоголь, от чего она отказалась.

Александр Вест

В официальном аккаунте Лиман в сети микроблогов Instagram ростовская модель поделилась горьким опытом довольно неудачного общения с представителями правоохранительных органов. По словам Марии, с самого утра удача покинула её, когда её остановил сотрудник ГИБДД, пригласивший пройти освидетельствование на следы алкоголя, от чего она отказалась. Полицейский заявил модели, что она имеет полное право отказаться от данной процедуры. Однако, как сообщила Лиман, её отказ привёл к довольно необычным последствиям, так как правоохранители начали искать понятых, после чего занялись детальным обыском её автомобиля на предмет наличия у неё наркотических веществ.После данного «шоу» сотрудники ГИБДД заявили ей, что за подобный проступок существует наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав. Модель также добавила, что полицейские всё же предложили ей решить вопрос на месте, заплатив 10 тысяч рублей.