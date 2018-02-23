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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова

Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова

Сегодня, 13:56
Известная российская Гимнастка Дарья Дмитриева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в 2012 году, рассказала о том, что явилось причиной окончания её семейной жизни с прославленным профессиональным хоккеистом Александром Радуловым.

Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова

 

Дмитриева заметила, что ранее у неё не хватало мудрости, чтобы закрыть глаза на некоторые вещи, из-за чего семейные отношения в их паре с Александром стали весьма натянутыми и в итоге окончились. Дарья рассказала, как в довольно острой манере она реагировала на многочисленные знаки внимания, которые Радулову оказывали его фанатки. По словам Дмитриевой, все женщины хотят знаменитого хоккеиста, а иногда она даже не стеснялась разговоров с поклонницами Александра, которые отправляли личные сообщения ему на телефон.

Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова

 

Свои семейные отношения с Александром Радуловым Дарья назвала «больной любовью», так как и сам хоккеист нередко ревновал и устраивал слежку за своей прославленной супругой. В данный момент Дарья занята воспитанием собственного ребёнка, разрешая Радулову видеться с его сыном, а также охарактеризовала его, как замечательного отца.
Александр Вест
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