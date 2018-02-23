Василиса Володина впервые показала подросшего сына с саблей

«Наши любимые защитники, хочу всех поздравить с праздником!», - поздравила Володина фолловеров и своих любимых мужчин.
Подписчики Володиной тут же присоединились к поздравлениям и начали наперебой желать ей счастья и здоровья всей ее семье. По их мнению, семье с такими защитниками ничего не угрожает, потому переживать нечего.
На снимке отец с сыном сжимают в руках гусарские сабли. Особенно с деловитым видом это делает мальчик. Также его образ дополняет рубашка с принтом в виде гусарского парадного костюма.
Как известно, Василиса Володина находится в браке с мужем Сергеем уже на протяжении двадцати лет. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Викторию и сына Владислава. Ведущая долгое время не показывала лицо младшего ребёнка, потому как рассказывала, что после публикации кадров с ним в сети, малыш стал часто болеть.