Василиса Володина впервые показала подросшего сына с саблей

Астролог и одна из ведущих программы «Давай поженимся» Василиса Володина разместила на просторах Instagram умилительные снимки своего сына Сергея, а также подросшего сына Владислава. Поклонники заявили, что малыша она показал впервые, чем они были несказанно рады.

Николай Офицеров

», - поздравила Володина фолловеров и своих любимых мужчин.Подписчики Володиной тут же присоединились к поздравлениям и начали наперебой желать ей счастья и здоровья всей ее семье. По их мнению, семье с такими защитниками ничего не угрожает, потому переживать нечего.На снимке отец с сыном сжимают в руках гусарские сабли. Особенно с деловитым видом это делает мальчик. Также его образ дополняет рубашка с принтом в виде гусарского парадного костюма.Как известно, Василиса Володина находится в браке с мужем Сергеем уже на протяжении двадцати лет. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Викторию и сына Владислава. Ведущая долгое время не показывала лицо младшего ребёнка, потому как рассказывала, что после публикации кадров с ним в сети, малыш стал часто болеть.