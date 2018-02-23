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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Продюсер Арианы Гранде, считая себя секс-гигантом, засунул язык в ухо ассистентки

Продюсер Арианы Гранде, считая себя секс-гигантом, засунул язык в ухо ассистентки

Сегодня, 14:01
Продюсер знаменитой певицы Арианы Гранде Чарли Уолк был обвинен в сексуальных домогательствах уже пятью женщинами. Одна из них, Пэм Кайе, сообщила, что в течение семи лет сотрудничества с президентом Republic Records постоянно подвергалась приставаниям со стороны шефа.

Продюсер Арианы Гранде, считая себя секс-гигантом, засунул язык в ухо ассистентки

 

Однажды Чарли подвозил Пэм до дома и как бы невзначай засунул руку ей в нижнее белье. Продюсера не остановило даже то, что в авто ехали посторонние люди. А позже, во время прослушивания песен, Уолк засунул язык девушке в ухо. Однако и на этом страдания Кайе не закончились. Во время вечеринки продюсер стал вплотную прижиматься к ассистентке с неоднозначными намерениями, а потом и вовсе порекомендовал ей сменить белье, так оно, по его мнению, уже вымокло. В собственной неотразимости Уолк не сомневался и вел себя подобным образом со многими сотрудницами, считая это забавным.

Другие подчиненные женского пола также поведали о непристойном поведении босса. По их словам, Уолк возомнил себя секс-гигантом и терроризировал их пошлыми видео и неприличными высказываниями. Он регулярно названивал им по телефону и говорил непристойности и оскорблял, а при непосредственном контакте позволял рукоблудие. Всем его жертвам примерно было по 20 лет, и все они находились в зависимом от продюсера положении.
Дарья Светозарова
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