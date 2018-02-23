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| | Бузова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженной грудью

Бузова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженной грудью

Сегодня, 13:26
Российская ведущая Ольга Бузова показала обнаженную грудь и поздравила мужчин с 23 февраля. Данное фото звезда опубликовала в Instagram.

Бузова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженной грудью

 

В своем аккаунте Бузова обнародовала пикантный снимок. На изображении телеведущая и поп-исполнительница запечатлена без лифчика. Она продемонстрировала свою грудь, поздравив всех мужчин с праздником 23 февраля. В своем сообщении знаменитость отечественного шоу-бизнеса призвала представителей сильного пола беречь и защищать девушек, дабы те могли почувствовать себя настоящими принцессами рядом с ними.

Фотография Бузовой была сделана во время эротической фотосессии для журнала «Дом-2». Откровенные снимки с участием ведущей появились на странице шок в соцсети, но голая грудь ведущей на фото прикрыта.
Никита Готский
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