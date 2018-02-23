«Мужчины и компот»: Голая Ольга Бузова поздравила всех с 23 февраля

Ольга Бузова известна за свои лирические песни, эпатажные выступления с несколько эротическим подтекстом, а также «Дом-2», где является практически символом проекта. Однако значительная доля популярности артистки идёт не столько от работы, которая, по её же словам, не даёт ей высыпаться уже год, а из-за различных провокационных моментов в личной жизни и демонстрации их в Сети. Люди могут не знать даже названия одной песни Ольги Бузовой, но наверняка вспомнят, что в 2016 году она развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Здесь же и весьма специфическое отношение артистки к различным праздникам и памятным датам. Она воспринимает их несколько по-своему, из-за чего не раз ошибалась, вызывая бурю критики и просьбы от людей, чтобы она больше ни с чем не поздравляла. Примерно также получилось и тогда, когда Ольга Бузова решила написать пожелания ко Дню Защитника Отечества. Она выставила снимок, где была открыта грудь, и не видно только сосков. В подписи к фотографии артистка призвала мужчин делать так, чтобы женщины рядом с ними чувствовали себя «настоящими принцессами». Здесь же и весьма специфическое отношение артистки к различным праздникам и памятным датам. Она воспринимает их несколько по-своему, из-за чего не раз ошибалась, вызывая бурю критики и просьбы от людей, чтобы она больше ни с чем не поздравляла. Примерно также получилось и тогда, когда Ольга Бузова решила написать пожелания ко Дню Защитника Отечества. Она выставила снимок, где была открыта грудь, и не видно только сосков. В подписи к фотографии артистка призвала мужчин делать так, чтобы женщины рядом с ними чувствовали себя «настоящими принцессами».





Снимок вызвал сразу несколько вопросов у подписчиков Ольги Бузовой. Во-первый, они поразились, что у артистки вообще «появилась грудь». Речь о том, что вообще бюст у знаменитости достаточно миниатюрный, у неё «нулёвочка», что заметно на многих фотографиях даже с отдыха. Соответственно, резкое увеличение молочных желез навело на мысль, что кадр хорошенько откорректировали в графическом редакторе. Это не показалось поклонникам достойным поздравлением мужчин, поскольку раз грудь фальшивая, то и пожелания явно такие же.





Второй момент – все стали спрашивать, для чего было вообще именно такое фото брать под День Защитника Отечества. «И опять голая, главное повод найти», - с сарказмом отметила одна подписчица. «Да не то слово вообще. К 9 мая должна вообще без всего фото выставить - со словами «спасибо вам, ветераны, за мирное небо над головой»...», - предположил другой. Многие прямо сравнивали Ольгу Бузову с дамой лёгкого поведения из-за этой фотографии.

Третьи поинтересовались, когда уже артистка начнёт думать о своих родных, вынужденных следить за таким «позором» девушки и пошутили на тему того, что если бы «компот у мужчин вызывал желание, то она фотографировалась бы и с ним». Также они спросили, неужели в понимании Ольги Бузовой именно так себя ведут принцессы, которых она упоминала. Одним словом, поздравление артистки показалось подписчикам насмешкой над великим праздником и очередным доказательством её глупости.

Ирина Летинская