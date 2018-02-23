«Мужчины и компот»: Голая Ольга Бузова поздравила всех с 23 февраля

Ольга Бузова известна за свои лирические песни,
эпатажные выступления с несколько эротическим подтекстом, а также «Дом-2», где
является практически символом проекта. Однако значительная доля популярности
артистки идёт не столько от работы, которая, по её же словам, не даёт ей
высыпаться уже год, а из-за различных провокационных моментов в личной жизни и
демонстрации их в Сети. Люди могут не знать даже названия одной песни Ольги
Бузовой, но наверняка вспомнят, что в 2016 году она развелась с футболистом
Дмитрием Тарасовым.
Здесь же и весьма специфическое отношение артистки к
различным праздникам и памятным датам. Она воспринимает их несколько по-своему,
из-за чего не раз ошибалась, вызывая бурю критики и просьбы от людей, чтобы она
больше ни с чем не поздравляла. Примерно также получилось и тогда, когда Ольга
Бузова решила написать пожелания ко Дню Защитника Отечества. Она выставила
снимок, где была открыта грудь, и не видно только сосков. В подписи к
фотографии артистка призвала мужчин делать так, чтобы женщины рядом с ними
чувствовали себя «настоящими принцессами».
Снимок вызвал сразу несколько вопросов у подписчиков
Ольги Бузовой. Во-первый, они поразились, что у артистки вообще «появилась
грудь». Речь о том, что вообще бюст у знаменитости достаточно миниатюрный, у
неё «нулёвочка», что заметно на многих фотографиях даже с отдыха. Соответственно,
резкое увеличение молочных желез навело на мысль, что кадр хорошенько
откорректировали в графическом редакторе. Это не показалось поклонникам
достойным поздравлением мужчин, поскольку раз грудь фальшивая, то и пожелания
явно такие же.
Второй момент – все стали спрашивать, для чего было
вообще именно такое фото брать под День Защитника Отечества. «И опять голая,
главное повод найти», - с сарказмом отметила одна подписчица. «Да не то слово
вообще. К 9 мая должна вообще без всего фото выставить - со словами «спасибо
вам, ветераны, за мирное небо над головой»...», - предположил другой. Многие
прямо сравнивали Ольгу Бузову с дамой лёгкого поведения из-за этой фотографии.
Третьи поинтересовались, когда уже артистка начнёт
думать о своих родных, вынужденных следить за таким «позором» девушки и пошутили на тему того, что если бы «компот у мужчин вызывал желание, то она фотографировалась бы и с ним». Также
они спросили, неужели в понимании Ольги Бузовой именно так себя ведут
принцессы, которых она упоминала. Одним словом, поздравление артистки
показалось подписчикам насмешкой над великим праздником и очередным
доказательством её глупости.
Ирина Летинская