Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Хриплый и с большими ноздрями: Сонный Галкин провел экскурсию в Краснодаре

Хриплый и с большими ноздрями: Сонный Галкин провел экскурсию в Краснодаре

Сегодня, 12:42
Супруг Примадонны опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором предстал в сонном и максимально естественном виде. Кадры демонстрируют его немного опухшее лицо, а хриплый голос придает очаровательности артисту, отметили его поклонники. «Сегодня Краснодар», - подписал кадры Максима Галкин. Вместе с тем юморист решил показать вид города с окна своих временных апартаментов, проведя небольшую экскурсию. Многие пользователи сети поздравили юмориста и их совместного сына с Примадонной с Днем защитника Отечества. Когда сказать нечего, но очень хочется.... с праздником, Макс... ничего... такие ролики тоже нужны... иногда», - ответила одна из подписчиц артиста. Уже по сложившейся традиции не обошлось и без критики супруга Пугачевой. «Привет, Максимка, с праздником! А я не понимаю чем тебе не нравится Краснодар?», - спросил один из его антифанатов.

Хриплый и с большими ноздрями: Сонный Галкин провел экскурсию в Краснодаре

 

Ранее в сети юморист опубликовал видео, где продемонстрировал своей аудитории кадры с заграничного выступления. «Спасибо, Ирландия!», - написал своим подписчикам Максим Галкин. Многих удивил факт столь массовой аудитории наших соотечественников в Ирландии. «Неужели столько наших в Ирландии? Класс!», «Как хорошо, что вы можете выступать по всему миру», - написали поклонники Галкину. Однако пост артистка оказался в очередной раз поводом для критики юмориста, как супруга Пугачевой: «Великая песня!!! Галкина назвать арлекином язык не поворачивается... Но всё же Алла Борисовна, как в воду смотрела!».

Примечательно, что сам Максим Галкин последнее время неоднократно оказывался в эпицентре нелицеприятных скандалов с участием своих коллег по творческому цеху. В частности словесный баттл в сети произошел между ним и Алексеем Панины, а также Гариком Харламовым. Злые языки поговаривали, что речь идет об обычном пиаре и желании получить свою долю славы за счет супруга Примадонны. Более того, на странице Филиппа Киркорова, который встал на защиту «гипноза Галкина», появилась информация о рекламе в свете данных скандалов. Так, некий телевизионщик, имя которого осталось неизвестным, добавил, что именно благодаря данному скандалу артисты получат куда большую прибыль, чем от самого проекта. К слову, данная информация осталась неподтвержденной.
Дыль Лилия
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